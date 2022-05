Office de la Culture de Domme : représentation théâtrale par la Cie Tadam Domme Domme Catégories d’évènement: Domme

Dordogne

Office de la Culture de Domme : représentation théâtrale par la Cie Tadam Domme, 21 juillet 2022, Domme. Office de la Culture de Domme : représentation théâtrale par la Cie Tadam Domme

2022-07-21 – 2022-07-21

Domme Dordogne L’office de la Culture de Domme vous convie à une représentation théâtrale: “un simple froncement de sourcil” par la Cie Tadam.

Renseignements : 05 53 29 01 91 L’office de la Culture de Domme vous convie à une représentation théâtrale: “un simple froncement de sourcil” par la Cie Tadam.

Renseignements : 05 53 29 01 91 +33 5 53 29 01 91 L’office de la Culture de Domme vous convie à une représentation théâtrale: “un simple froncement de sourcil” par la Cie Tadam.

Renseignements : 05 53 29 01 91 pixabay

Domme

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Domme, Dordogne Autres Lieu Domme Adresse Ville Domme lieuville Domme Departement Dordogne

Domme Domme Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/domme/

Office de la Culture de Domme : représentation théâtrale par la Cie Tadam Domme 2022-07-21 was last modified: by Office de la Culture de Domme : représentation théâtrale par la Cie Tadam Domme Domme 21 juillet 2022 Domme Dordogne

Domme Dordogne