2022-07-28 21:00:00 – 2022-07-28

Domme Dordogne Domme L’Office de la Culture de Domme, avec le Comité Culturel de Cénac et l’Amicale Laïque de Castelnaud, propose une représentation théâtrale: “Pourquoi ne fait-il pas jour la nuit?” par Jérôme Pouly de la Comédie Française. L’Office de la Culture de Domme, avec le Comité Culturel de Cénac et l’Amicale Laïque de Castelnaud, propose une représentation théâtrale: “Pourquoi ne fait-il pas jour la nuit?” par Jérôme Pouly de la Comédie Française. +33 5 53 29 01 91 L’Office de la Culture de Domme, avec le Comité Culturel de Cénac et l’Amicale Laïque de Castelnaud, propose une représentation théâtrale: “Pourquoi ne fait-il pas jour la nuit?” par Jérôme Pouly de la Comédie Française. pixabay

