Le projet de Yusuké Y. Offhause s’inscrit dans une démarche pluridisciplinaire généreuse et participative. Misant sur un habile jeu d’échelle, il confectionne un vrai musée de petite taille. Ce nouvel espace d’exposition peut ainsi accueillir des œuvres d’artistes. Yusuké Y. Offhause est un artiste franco-japonais, né à Tokyo en 1985. En 2011, il rejoint la Haute Ecole d’art et de design de Genève (HEAD) pour y obtenir un master en arts visuels, puis un DAS au Centre d’expérimentation et de réalisation en céramique contemporaine (CERCCO). Son travail – au sein duquel la frontière entre l’art et le design reste floue – explore la notion d’imperfection comme une qualité plastique. Elle peut être, selon lui, une source de création et jouer un rôle esthétique. Thomas Bonny (1975) est un artiste, plasticien résidant à Genève. **Visite publique en présence des artistes, suivie d’une verrée à 16h.**

Entrée libre

Dans le cadre de la Journée internationale des musées, Yusuké Y. Offhause inaugure son propre musée avec les œuvres créées spécialement par l’artiste Thomas Bonny. Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève

