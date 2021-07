Damigny Gymnase Montfoulon Damigny, Orne OFFENSIV KRAV MAGA – Alençon – Journées Portes Ouvertes Gymnase Montfoulon Damigny Catégories d’évènement: Damigny

Gymnase Montfoulon, le mardi 7 septembre à 20:00

L’association OFFENSIV KRAV MAGA acceuille le public le mardi 7 septembre à partir de 20h00 pour une soirée porte ouverte à la salle de l’étage du Gymnase de Montfoulon. Cette initiation est proposée gratuitement afin de faire découvrir le Krav Maga. Initiations gratuites Gymnase Montfoulon Chemin des planches 61250 Damigny Damigny Orne

