67850 Offendorf . EUR Johann Gottfried Tulla, l’ingénieur hydrologue à l’origine de la rectification et de la canalisation du Rhin supérieur a décidé d’apparaître sur les berges du Muehlrhein à Offendorf pour narrer le passé de la cité des mariniers. Il évoquera les inondations qui ont fait disparaître des villages entiers avant son intervention. Il fera revivre l’histoire mouvementée du village et de la région depuis le 15è siècle. Il rencontrera, près de la péniche « Cabro », des mariniers originaires d’Offendorf qui ont vécu durant des siècles au fil de l’eau et des canaux. Un spectacle pour tout public écrit par Jean Michel Steinbach et joué par les acteurs et actrices de la troupe des deux haches de Schirrhein-Schirrhoffen.

Durée : 1h. Tout public. Représentation annulée ou reportée (selon les possibilités de la troupe) en cas de mauvais temps. Stationnement : ESCO (Espace sportif et culturel d’Offendorf), rue du cimetière (10 minutes à pied). Tarifs : 4€/adulte, 2€/enfant (de 6 à 18 ans), gratuit -6 ans. La péniche-musée sera ouverte au public de 14h à 18h (entrée payante au musée, pas de billetterie commune musée + spectacle). Offendorf

