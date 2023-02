Offenbahc & Cie – Les Estivales de Brou 2023 DOMAINE DE LA GARDE, 2 juillet 2023, BOURG EN BRESSE.

Offenbahc & Cie – Les Estivales de Brou 2023 DOMAINE DE LA GARDE. Un spectacle à la date du 2023-07-02 à 11:00 (2023-07-01 au ). Tarif : 30.5 à 30.5 euros.

Les Estivales de Brou (2 108 582 / 3 108 5827) présentent : Gratuit pour les – de 12 ans. ce spectacle. OpérApérO Après « Séduction » et « Cantare e Vivere », les Estivales de Brou proposent ce nouvel OpérApérO : un scénario inventif, des costumes et un décor créé pour l’occasion, quatre artistes (chanteurs comédiens et accordéoniste), de la fougue, de l’humour et de la tendresse … et les exceptionnelles musiques du génial Offenbach et autres compositeurs invités. Pour une découverte originale et très abordable de l’Art Lyrique, un spectacle dynamique, particulièrement adapté pour aller à la rencontre de tous les publics dans le cadre magique des Ecuries du Domaine de La Garde, autour d’un apéritif convivial ! Samedi 1er juillet (11h et 19h) et dimanche 2 juillet (11h), au Domaine de La Garde MERCI D’ARRIVER 30 MINUTES AVANT LE DEBUT DU SPECTACLE PLACES NON NUMEROTEES Offenbach, ESTIVALES DE BROU 2023 Offenbach, ESTIVALES DE BROU 2023

Votre billet est ici

DOMAINE DE LA GARDE BOURG EN BRESSE CHEMIN DE LA GARDE Ain

Les Estivales de Brou (2 108 582 / 3 108 5827) présentent : Gratuit pour les – de 12 ans. ce spectacle.

OpérApérO



Après « Séduction » et « Cantare e Vivere », les Estivales de Brou proposent ce nouvel OpérApérO : un scénario inventif, des costumes et un décor créé pour l’occasion, quatre artistes (chanteurs comédiens et accordéoniste), de la fougue, de l’humour et de la tendresse … et les exceptionnelles musiques du génial Offenbach et autres compositeurs invités.

Pour une découverte originale et très abordable de l’Art Lyrique, un spectacle dynamique, particulièrement adapté pour aller à la rencontre de tous les publics dans le cadre magique des Ecuries du Domaine de La Garde, autour d’un apéritif convivial !

Samedi 1er juillet (11h et 19h) et dimanche 2 juillet (11h), au Domaine de La Garde

MERCI D’ARRIVER 30 MINUTES AVANT LE DEBUT DU SPECTACLE PLACES NON NUMEROTEES

.30.5 EUR30.5.

Votre billet est ici