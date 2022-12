OFFCHEVAL : LE FESTIVAL HORS LES MURS À L’OFFICE DE TOURISME DU SAUMUR VAL DE LOIRE Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Maine-et-Loire Artiste peintre : « un bien grand mot » :

« Nous sommes tous artistes, chacun avec son savoir-faire, j’ai choisi les pinceaux. Communiquer et transmettre mon ressenti. Je me suis laissée guider. Au fil du temps. J’ai commencé à crayonner en reproduisant des images. Passant par une école d’art. J’ai fait du modèle vivant ma spécialité. Découvrant ainsi, différents univers, figuratifs ou abstraits. La peinture m’aide à voir au-delà de ce qui est, laissant la porte ouverte à l’imaginaire de celui qui la regarde. » La rencontre « les cinq galops de chevaux » :

20 lieux du Saumur Val de Loire ouvrent au public (restaurants, hôtels…) et exposent les œuvres de 25 artistes talentueux sur le thème du cheval et de l'équitation. Retrouvez les œuvres de l'artiste Ely'Ondre à l'Office de Tourisme Saumur Val de Loire.

