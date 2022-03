Off the Beach – Rouge + Jihem Rita Rock & Chanson Talence Catégories d’évènement: Gironde

Rock & Chanson, le samedi 2 avril à 16:00

**16:00 – Rock & Chanson** _Rouge_ Isabelle Duthoit : voix Soizic Lebrat : violoncelle Yuko Oshima : batterie Il est assez rare de pouvoir écouter des improvisatrices qui jouent souvent ensemble au point de développer un son aussi poétique, où chacune apporte de son intimité, de ses rapports à la musique baroque et au bruit, de ses racines du Japon, de sa gracieuse furie… Aussi libre que le vent, le trio est tout à la fois une brise légère et un ouragan déferlant. **18:00** _Jihem Rita_ Johann Mazé : percussions, voix Éric Camara : contrebasse, synthétiseur, chœurs François Chommaux : claviers, guitare préparée, percussions, chœurs Monsieur Gadou : guitare, voix Johann Loiseau : percussions, chœurs » Jihem Rita, c’est cinq créoles du son qui inventent un folklore déterritorialisé et chamanique. Ils mêlent plusieurs esthétiques issues des musiques électro-noise, industrielle ou concrète, et s’inspirent de musiques traditionnelles des îles Hébrides ou du Cameroun.

4€ / 8€

Einstein on the Beach, scène nomade pour les pratiques sonores expérimentales, improvisées et buissonnières s’associe à Rock & Chanson, pour inventer une saison sonore, mouvante et imagée… Rock & Chanson 181 Rue François Boucher, 33400 Talence Talence Thouars Gironde

2022-04-02T16:00:00 2022-04-02T20:00:00

