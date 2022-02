Off the beach – Rien Virgule + Mike Ladd, Emilie Škrijelj, Tom Malmendier Rock & Chanson, 17 février 2022, Talence.

Rock & Chanson, le jeudi 17 février à 20:30

Einstein on the Beach, scène nomade pour les pratiques sonores expérimentales, improvisées et buissonnières s’associe à Rock & Chanson, scène curieuse de musique pour inventer une saison sonore, mouvante et imagée… Anne Careil: Synthétiseur, chant. Mathias Pontevia: Batterie, Samples. Manuel Duval: Synthétiseurs, Samples « Mathias Pontevia est un improvisateur particulier, il joue ce qu’il appelle de la Batterie Horizontale. Mon cousin s’était écrié après un solo, c’est un peu Led Zeppelin a lui tout seul. Personnellement, j’ai plus l’impression de voir Hephaistos en train de cuisiner du bois et du métal… Il s’est acoquiné avec la bande de la République des Granges, qui font un beau travail pour mettre à la lumière les sauvages de la musique. Pour tout vous dire la première fois que je les entendus, je me suis dit que c’était la musique de la révolution des Sorcières. » Yan Beigbeder de Einstein on the Beach Emilie Škrijelj : accordéon, platine, électronique Mike Ladd : voix, poésie Tom Malmendier : batterie Depuis 2019, Émilie Škrijelj et Tom Malmendier forment le duo Les Marquises, autour d’un accordéon, d’une batterie et de quelques vinyles dans un paysage sonore en mouvement permanent, ludique et agité, inventif et insatiable, En 2021, le duo ouvre la porte au spoken word du rappeur et poète américain Mike Ladd pour une plongée postfuturiste où se confrontent deux planètes imaginaires, une épopée dramatique, une histoire de science fiction livrée par un conteur de haut vol sur une musique ciselée qui révèlent les contours d’un paysage intime et sauvage « Welcome to the Afterfuture, c’est avec cet album que j’ai commencé à découvrir le travail de Mike Ladd. Est il Rappeur, Poète ? Dans tous les cas, il replonge clairement à l’origine de ce son , celui que les Last Poets on posé autour des braseros Newyorkais. Le son des mots qui entraient le rythme, ou le contraire… Pendant le confinement il a écrit un texte de Science Fiction, c’est celui qu’il scande ici, au milieu de l’accordéon vertical d’Emilie et des vibrations projetés par Tom. » Yan Beigbeder de Einstein on the Beach

4€ / 8€

Rock & Chanson 181 Rue François Boucher, 33400 Talence Talence Thouars Gironde



