Rock & Chanson, le samedi 9 avril à 16:00

**16:00 – Rock & Chanson** _Fiesta en el Vacío_ Luna Maria Cedrón : voix, guitare, machines Fiesta en el Vacío est le projet solo de Luna Maria Cedrón. Un voyage louche, une aventure à bord d’un brouillard noir sur les crètes d’une montagne blanche qui titille l’imaginaire… **18:00** _Oxke Fixu joue “MA”_ Xavière Fertin, Camille Émaille : clarinette, percussion, composition Baptiste Joxe : création lumière Aurore Émaille : sculptures » Nous accueillons avec Oxke Fixu le premier travail de Camille Émaille, une musicienne que nous suivrons régulièrement. Le joli petit club à la new-yorkaise qui reçoit Off the Beach à Talence sera pour l’occasion tout chamboulé : assis en cercle, nous pourrons écouter le chant des gongs, des clarinettes, des masses de terre et de céramique, dans une lumière qui révèle et focalise, qui caresse et embrasse

4€ / 8€

Einstein on the Beach, scène nomade pour les pratiques sonores expérimentales, improvisées et buissonnières s'associe à Rock & Chanson, pour inventer une saison sonore, mouvante et imagée… Rock & Chanson 181 Rue François Boucher, 33400 Talence

2022-04-09T16:00:00 2022-04-09T20:00:00

