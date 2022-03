Off the Beach – Amapola + RG Rough + Fiesta en el Vacío + Oxke Fixu Place des Capucins, 9 avril 2022, Bordeaux.

Off the Beach – Amapola + RG Rough + Fiesta en el Vacío + Oxke Fixu

le samedi 9 avril à Place des Capucins

11:00 – Place des Capucins Freeze Frame Tiziana Bertoncini: violon Isabelle Jelen: Keytar, cymables, tourne-disque, effets Isabelle et Tiziana abordent de façon presque opposée leurs instruments. Pour la première c’est tuning à tous les étages, pour la seconde c’est sans kit ni maquillage. Et quand l’espace public devient aussi un instrument avec lequel les deux musiciennes dialoguent, tout s’entrechoque et entre mystérieusement en résonance. Sébastien Capazza Sébastien Capazza : saxophone basse amplifié, guitare molle Une apnée de quinze minutes, qui mène des hauts-fonds droit aux abysses du sonore, ça vous dit? Lestés des bruits d’une guitare électrique aux cordes passablement délassées, suivant le souffle continu d’un saxophone comme un filin guide, on s’enfonce paisiblement. Et pourtant ici, personne ne sombre, car tout est lumineux. 15:00 – Ligne 20 arrêt Capucins Rouge Isabelle Duthoit : voix Soizic Lebrat : violoncelle Yuko Oshima : batterie Il est assez rare de pouvoir écouter des improvisatrices qui jouent souvent ensemble au point de développer un son aussi poétique, où chacune apporte de son intimité, de ses rapports à la musique baroque et au bruit, de ses racines du Japon, de sa gracieuse furie… Aussi libre que le vent, le trio est tout à la fois une brise légère et un ouragan déferlant. 18:00 – Rock & Chanson Jihem Rita Johann Mazé : percussions, voix Éric Camara : contrebasse, synthétiseur, chœurs François Chommaux : claviers, guitare préparée, percussions, chœurs Monsieur Gadou : guitare, voix Johann Loiseau : percussions, chœurs » Jihem Rita, c’est cinq créoles du son qui inventent un folklore déterritorialisé et chamanique. Ils mêlent plusieurs esthétiques issues des musiques électro-noise, industrielle ou concrète, et s’inspirent de musiques traditionnelles des îles Hébrides ou du Cameroun.

4€ / 8€

Einstein on the Beach, scène nomade pour les pratiques sonores expérimentales, improvisées et buissonnières s’associe à Rock & Chanson, pour inventer une saison sonore, mouvante et imagée

Place des Capucins Place des Capucins Bordeaux Bordeaux Saint-Michel Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T11:00:00 2022-04-09T12:00:00;2022-04-09T15:00:00 2022-04-09T16:00:00;2022-04-09T16:00:00 2022-04-09T17:00:00