OFF du post : Viva Belgrado + Divided / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris, vendredi 19 avril 2024.

OFF du post : Viva Belgrado + Divided / Supersonic (Free entry)

Le vendredi 19 avril 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Cette soirée plaira aux fans de… Birds in Row, Brutus & Cult of luna.

POST IN PARIS présente :

VIVA BELGRADO (22h00)

(Post rock / Screamo – Córdoba, ES)

Noirci sur les terres brûlantes de l’Andalousie, le screamo teinté de post rock de Viva Belgrado revient pour une nouvelle tournée en 2024. Les Espagnols ont construit une relation intense avec leur public, véhiculant un langage de l’émotion universel à travers leur musique. Actifs depuis 2011 et ayant défrayé la scène européenne avec leur désormais classique Flores, Carnes, ils présenteront sur scène leur nouvel album enregistré cette année : Cancionero de los Cielos.

https://vivabelgrado.bandcamp.com/…/cancionero-de-los…

DIVIDED (21h00)

(Post hxc, metalgaze – Kortrijk, Belgium)

Les Belges de Divided viendront présenter leur nouvel album Light Will Shine qui sortira sur Dunk!records le 29 mars 2024. La formule de ce nouveau groupe de la scène : du post-métal, du shoegaze et du hardcore. Mix forgé avec brio avec leurs comparses de Brutus, Stake, Psychonaut, Wiegedood et les amériains de Shy, Low lors une tournée à travers l’Europe en première partie du groupe.

https://dividedbelgium.bandcamp.com/

GUEST

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

