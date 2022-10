OFF DU FESTIVAL LES NUITS COURTES – BISTROT LE TERMINUS Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte

Vende Au programme :

– 11H : on bloque la rue

– 11H30 : Arrivée du Food Truck (O Delice) et du DJ (Kkevin Beat)

– 15h30 : concert avec Zéro Talent Le bistrot Le Terminus vous propose une après-midi off des Nuits Courtes ! https://www.facebook.com/events/5788993167831459/?active_tab=about Bistrot Le Terminus 139 Rue de la République Fontenay-le-Comte

