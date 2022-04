[OFF] BEL AIR FESTIVAL X La REcyclerie La REcyclerie, 27 mai 2022, Paris.

Le vendredi 27 mai 2022

de 19h45 à 02h00

. gratuit

BEL AIR FESTIVAL X La REcyclerie À l’occasion de sa saison culturelle « Nouveaux plans », la REcyclerie s’associe à plusieurs éco-festivals issus des quatre coins de la France pour soutenir la transition écologique de nos fêtes et les engagements responsables de nos nuits. Au printemps et à l’été 2022, en openings ou en closings, ces projets de tous les territoires inviteront leurs DJs à Paris.

BEL AIR FESTIVAL X La REcyclerie

BEL AIR FESTIVAL X La REcyclerie

À l’occasion de sa saison culturelle « Nouveaux plans », la REcyclerie s’associe à plusieurs éco-festivals issus des quatre coins de la France pour soutenir la transition écologique de nos fêtes et les engagements responsables de nos nuits. Au printemps et à l’été 2022, en openings ou en closings, ces projets de tous les territoires inviteront leurs DJs à Paris.

À l’occasion de sa saison culturelle « Nouveaux plans », la REcyclerie s’associe à plusieurs éco-festivals issus des quatre coins de la France pour soutenir la transition écologique de nos fêtes et les engagements responsables de nos nuits. Au printemps et à l’été 2022, en openings ou en closings, ces projets de tous les territoires inviteront leurs DJs à Paris.

Plus d’infos https://bit.ly/2022-nouveaux-plans

Le Bel Air Festival s’associe à la REcyclerie le temps d’une soirée 100% gratuite (sur réservation) !

Au programme, trois collectifs toulousains se relaieront derrière les platines afin de vous proposer une soirée aux esthétiques assez diverses, allant de la house en passant par le UKG, l’italo disco, l’EBM, ou encore le break et la bass music. Un joyeux cocktail venant tout droit de Toulouse ☀️

Cette collaboration pleine de sens est le fruit de pensées et réflexions communes. Bien qu’éloignés géographiquement, la REcyclerie et le Bel Air sont soucieux de l’environnement et ont la même volonté d’organiser des événements éco-responsables. À travers leurs actions, iels souhaitent sensibiliser leur public à des fêtes et un quotidien plus respectueux de l’environnement. (revalorisation des déchets verts et organiques, moins de plastiques, utilisation de la seconde main et de matériaux de récupération) pour un monde plus propre et en bonne santé.

LINE UP

Qant (Egregore Collective)

https://soundcloud.com/qqantt

https://soundcloud.com/egreg-re

Naranja (Ulla Records, Pétrole)

https://soundcloud.com/naranjafrom

https://soundcloud.com/ullarecords

Charleeps (BLR, Diskonected)

https://soundcloud.com/charleeps

https://soundcloud.com/agenceblr

https://soundcloud.com/diskonected

Charly.B (BLR)

https://soundcloud.com/charly_brdn

https://soundcloud.com/agenceblr

Nos évènements se veulent safe. Aucun comportement sexiste, raciste, LGBTphobe ou discriminant ne sera toléré. L’équipe se réserve le droit d’entrée.

INFORMATIONS PRATIQUES

Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante.

Plus d’infos www.larecyclerie.com

Réserver sa place

https://shotgun.live/…/off-bel-air-festival-x-la-r…

C’est où ?

83 boulevard Ornano 75018 Paris

Comment venir ?

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

Les horaires de la REcyclerie

Lundi – jeudi : 8:00 – 0:00

Vendredi : 8:00 – 02:00

Samedi : 11:00 – 02:00

Dimanche : 11:00 – 22:00

Programmation : programmation@larecyclerie.com

1 piment – un moment doux, pour découvrir et prendre part au changement

La REcyclerie 83 bd Ornano 75018 Paris

Contact : https://fb.me/e/2sf21WeYo https://www.facebook.com/larecyclerie2 https://www.facebook.com/larecyclerie2 shotgun.live/fr/festivals/off-bel-air-festival-x-la-r-ecyclerie

Bel’air Festival