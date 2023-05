Trail #4 des fours à chaux Salle des fête, 25 juin 2023, .

Venez participer au trail #4 des fours à chaux à Cagnotte !

Trail de 9 et 15 km et marche de 8km course enfants gratuit.

Certificat médicale obligatoire.

Ravitaillement,douche,parking.

Repas réservation au 06 67 94 79 76.

2023-06-25

Salle des fête

Oeyregave 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and participate to the trail #4 of the lime kilns in Cagnotte !

Trail of 9 and 15 km and 8 km walk free of charge.

Medical certificate required.

Refreshments, shower, parking.

Meal reservation at 06 67 94 79 76

¡Ven a participar en el trail #4 des fours à chaux en Cagnotte!

Trail de 9 y 15 km y 8 km a pie gratuitos.

Se requiere certificado médico.

Refrescos, ducha, aparcamiento.

Se pueden reservar comidas en el 06 67 94 79 76

Nehmen Sie am Trail #4 des fours à chaux in Cagnotte teil!

Trail von 9 und 15 km und Walking von 8 km Kinderlauf kostenlos.

Ärztliches Attest ist Pflicht.

Verpflegung, Dusche, Parkplatz.

Essensreservierung unter 06 67 94 79 76

Mise à jour le 2023-04-27 par OT Pays d’Orthe et Arrigans