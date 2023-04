Patrimoine de la Vallée du Kiwi en trottinette électrique Parking de l’église, 18 mai 2023, Oeyregave.

Départ du petit village d’Oeyregave pour découvrir les grands paysages environnants à travers forêt, chemin de campagne avec en toile de fond un magnifique point de vue à 180 degré sur les Pyrénées, puis passage insolite aux Fours à Chaux avant de rejoindre l’Abbaye d’Arthous par les champs de kiwi..

2023-05-18 à ; fin : 2023-05-18 11:30:00. EUR.

Parking de l’église

Oeyregave 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Departure from the small village of Oeyregave to discover the great surrounding landscapes through forests, country roads with a magnificent 180 degree view of the Pyrenees in the background, then an unusual passage to the Fours à Chaux (lime kilns) before reaching the Abbey of Arthous by the kiwi fields.

Salida del pequeño pueblo de Oeyregave para descubrir los grandes paisajes de los alrededores a través del bosque, carreteras rurales con una magnífica vista de 180 grados de los Pirineos al fondo, luego un paso insólito a los Fours à Chaux (hornos de cal) antes de llegar a la Abadía de Arthous a través de los campos de kiwis.

Abfahrt vom kleinen Dorf Oeyregave, um die weiten Landschaften der Umgebung zu entdecken, durch Wälder und Feldwege mit einem herrlichen 180-Grad-Blick auf die Pyrenäen im Hintergrund, dann ein ungewöhnlicher Besuch der Kalköfen, bevor Sie über Kiwifelder zur Abtei von Arthous gelangen.

Mise à jour le 2023-03-21 par OT Pays d’Orthe et Arrigans