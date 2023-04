Balade à Oeyregave avec Jean-Denis Mairie de Oeyregave, 22 avril 2023, Oeyregave.

Visitez Oeyregave autrement avec Jean-Denis, greeter de la Vallée du Kiwi qui vous propose une balade commentée du village et une visite des anciens fours à chaux. Sur réservation..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 . EUR.

Mairie de Oeyregave

Oeyregave 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Visit Oeyregave in a different way with Jean-Denis, greeter of the Kiwi Valley, who proposes you a commented walk of the village and a visit of the old lime kilns. On reservation.

Visite Oeyregave de una manera diferente con Jean-Denis, saludador del Valle del Kiwi, que le propone un recorrido guiado por el pueblo y una visita a los antiguos hornos de cal. Con reserva previa.

Besuchen Sie Oeyregave einmal anders mit Jean-Denis, Greeter aus dem Kiwi-Tal, der Ihnen einen kommentierten Spaziergang durch das Dorf und einen Besuch der alten Kalköfen anbietet. Mit Voranmeldung.

