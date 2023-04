Patrimoine de la Vallée du Kiwi en trottinette électrique Oeyregave Oeyregave Catégories d’Évènement: Landes

Oeyregave

Patrimoine de la Vallée du Kiwi en trottinette électrique, 21 avril 2023, Oeyregave Oeyregave. Oeyregave ,Landes , Oeyregave Patrimoine de la Vallée du Kiwi en trottinette électrique EUR Parking de l’église Oeyregave Landes

2023-04-21 13:30:00 – 2023-04-21 15:00:00 Oeyregave

Landes Oeyregave . EUR 55 Départ du petit village d’Oeyregave pour découvrir les grands paysages environnants à travers forêt, chemin de campagne avec en toile de fond un magnifique point de vue à 180 degré sur les Pyrénées, puis passage insolite aux Fours à Chaux avant de rejoindre l’Abbaye d’Arthous par les champs de kiwi ! Et tout ça en trottinette électrique ! Une boucle imaginée par les acteurs locaux et qui s’adressent à tous. Durée : 90 min. Niveau: très facile. Âge minimum : 12 ans.

Tarif : €55/pers – Inclus : Moniteur diplômé d’Etat, prise en main, équipements, location trottinette tout terrain électrique, assurance RC circulation. Départ du petit village d’Oeyregave pour découvrir les grands paysages environnants à travers forêt, chemin de campagne avec en toile de fond un magnifique point de vue à 180 degré sur les Pyrénées, puis passage insolite aux Fours à Chaux avant de rejoindre l’Abbaye d’Arthous par les champs de kiwi. +33 6 18 45 57 40 Izi Rider © Izi Rider

Oeyregave

dernière mise à jour : 2023-03-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Oeyregave Autres Lieu Oeyregave Adresse Parking de l'église Oeyregave Landes Ville Oeyregave Oeyregave Departement Landes Tarif EUR Lieu Ville Oeyregave

Oeyregave Oeyregave Oeyregave Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oeyregave oeyregave/

Patrimoine de la Vallée du Kiwi en trottinette électrique 2023-04-21 was last modified: by Patrimoine de la Vallée du Kiwi en trottinette électrique Oeyregave 21 avril 2023 Landes Oeyregave Parking de l'église Oeyregave Landes

Oeyregave Oeyregave Landes