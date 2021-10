Oexmelin, Pirate et Chirurgien L’espace Icare, 6 décembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

« Les vrais voyages sont ceux que les enfants peuvent entreprendre » disait Pierre- Mac Orlan… Qui n’a pas rêvé de trésors cachés dans une île lointaine, prétexte à un long et aventureux voyage en mer sur une goélette battant pavillon noir ? Mer, or, aventure, soleil et liberté, abordages et rapines, tous ces mots nous content mille et une histoires de pirates, boucaniers et autres Frères de la Côte qui enflamment notre imagination. Avec Oexmelin, Pirate et Chirurgien, le Théâtre de l’Equinoxe propose, entre mythe et réalité, une évocation flamboyante de la geste pirate grace à la présence du docteur Oexmelin, conteur et homme d’action, véritable chirurgien de la flibuste du XVIIème siècle,. Créé et joué pendant 6 mois en 2002 au Musée National de la Marine à Paris dans le cadre de l’exposition Pirates ! , le Théâtre de l’Equinoxe donne aujourd’hui une nouvelle adaptation de ce spectacle tout public à partir de 7 ans. Histoire, Humour et Cascades ! A l’abordage ! ——————— Par la compagnie du théâtre de l’Equinoxe Ecriture et mise en scène Dominique Tirone-Fernandez D’après « les Flibustiers du Nouveau Monde » d’Alexandre-Olivier Oexmelin Avec Dominique Tirone-Fernandez, Yann Sebile , Marie Dubois

