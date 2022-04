“OEuvres vocales de la renaissance et du XIXe siècle” Paimpol Paimpol Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Paimpol

“OEuvres vocales de la renaissance et du XIXe siècle” Paimpol, 4 juin 2022, Paimpol. “OEuvres vocales de la renaissance et du XIXe siècle” Salle au Duc Rue de Beauport Paimpol

2022-06-04 – 2022-06-04 Salle au Duc Rue de Beauport

Concert de la Saint-Norbert en partenariat avec l'APAC "Œuvres vocales de la renaissance et du XIXe siècle" par l'ensemble vocal Le Madrigal de Paris.

