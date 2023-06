Deux œuvres rose renoncule de trois mètres de haut signées Guillaume Bottazzi à deux pas de Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille Oeuvres patrimoniales Marseille, 15 septembre 2023, Marseille.

L’artiste Guillaume Bottazzi a signé deux œuvres de trois mètres de haut à deux pas de Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille.

Les tonalités fuchsia, rose renoncule, azalée et églantine de ces œuvres en verre nous emmènent sinueusement dans un univers délicieusement irréel. Elles créent un espace onirique, enchanteur, qui évolue en fonction de notre imaginaire. Ces créations sont une ode à la joie de vivre.

Elles ont été réalisées avec des émaux, un matériau naturel composé de minéraux réduits en poudre. Les différents minéraux qui composent l’émail sont par exemple la silice, le feldspath, le kaolin, les oxydes métalliques, le titane, le carbonate de cuivre, le cobalt, l’oxyde de fer, le manganèse et l’étain.

Ces oeuvres se situent à deux pas de Notre-Dame-de-la-Garde au 40 rue Docteur François Morucci et au 2 rue Fénelon dans le 6ème arrondissement de Marseille.

Pour cette année 2023, le célèbre artiste Guillaume Bottazzi nous invite à un parcours artistique gargantuesque avec 40 œuvres d’art à découvrir en France dans le cadre de la 40ème édition des Journées Européennes du Patrimoine. Les œuvres présentées sillonnent le pays du nord au sud de la France, de Lille, en passant par Paris, Lyon, Marseille et jusqu’à Mandelieu… Neuf d’entre elles sont à découvrir en région Sud, dont six à Marseille.

Guillaume Bottazzi est un artiste visuel français qui a une approche psychologique et poétique. Il exerce son activité depuis 30 ans en Europe, en Asie et aux États-Unis.

L’artiste a signé plus de 100 œuvres d’art dans des espaces publics. Il reçoit des commandes privées et publiques de musées, comme par exemple du Musée d’Art Miyanomori, qui lui a commandé la plus grande peinture du Japon qui habille le musée, du Century Art Museum ou du Musée Mori ; de villes, comme Bruxelles Capitale ou la ville de Tokyo, avec une œuvre de 100m² ; de ministères, comme du ministère de la Culture, du ministère de l’Education nationale et du ministère de la Santé.

Depuis 2004, Guillaume Bottazzi est représenté par la galerie Itsutsuji. Cette galerie majeure au Japon lui permet de s’imposer avec plusieurs commandes artistiques. Elle a découvert représente des artistes comme Simon Hantaï, Pierre Soulages, Yayoi Kusama, Ay-o, Guillaume Bottazzi, mais aussi a introduit des mouvements comme le groupe Supports/Surfaces, dont Claude Viallat.

Site officiel de Guillaume Bottazzi : https://guillaume.bottazzi.org

© Guillaume Bottazzi – ADAGP Paris