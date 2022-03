Oeuvres de Plaza Del Carmen LA MERCERIE Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Oeuvres de Plaza Del Carmen LA MERCERIE, 11 avril 2022, Arles. Oeuvres de Plaza Del Carmen

du lundi 11 avril au lundi 18 avril à LA MERCERIE

Plaza Del Carmen travaille des icônes qui ont vécu dans la lumière et derrière lesquelles se cache une personnalité, une sensibilité, un parcours de vie… Elle s’amuse à gommer l’aspect physique dans lequel on les connaît pour les mettre en situation dans des costumes du 16e siècle ou religieux, des scènes et des détails différents qui font ressortir des aspects de leur histoire, comme Marilyn en nonne ! Jamais de séries, chacun doit avoir droit à son oeuvre unique, c’est pourquoi pour toute nouvelle commande sur un visuel existant, un petit changement est apporté.

Entrée libre

Quand le numérique en fait toute une histoire… LA MERCERIE 12 Rue du Président Wilson, 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

2022-04-11T10:00:00 2022-04-11T21:00:00;2022-04-12T10:00:00 2022-04-12T21:00:00;2022-04-13T10:00:00 2022-04-13T21:00:00;2022-04-14T10:00:00 2022-04-14T21:00:00;2022-04-15T10:00:00 2022-04-15T21:00:00;2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T21:00:00;2022-04-17T10:00:00 2022-04-17T21:00:00;2022-04-18T10:00:00 2022-04-18T21:00:00

