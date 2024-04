Œuvres de fer • Balade conférencière & Atelier d’écriture en plein air Village Taurinya Taurinya, dimanche 12 mai 2024.

Œuvres de fer • Balade conférencière & Atelier d’écriture en plein air Une balade littéraire, l’histoire des mines de fer, l’attention à l’environnement, un soupçon de nostalgie et d’art contemporain, de l’inspiration et un atelier d’écriture en plein air. 12 et 18 mai Village Taurinya

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-12T10:00:00+02:00 – 2024-05-12T15:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T10:00:00+02:00 – 2024-05-18T15:30:00+02:00

« Œuvres de fer », à Taurinya.

Une balade littéraire, l’histoire des mines de fer, un soupçon de nostalgie et d’art contemporain, de l’inspiration et un atelier d’écriture en plein air.

Deux dates au choix :

dimanche 12 mai, de 10h00 à 15h30,

samedi 18 mai, de 10h00 à 15h30.

• • •

Temps de marche : un peu moins de deux heures, avec un dénivelé positif cumulé d’environ deux cent mètres.

Le déroulement de cette sortie convient aux enfants, dès lors qu’ils sont marcheurs et producteurs de textes.

• • •

Chaussures de marche impératives, bâtons de marche conseillés, tenue pratique (permettant de s’asseoir par terre), protections solaires, gourde…

Il convient d’avoir en tête que la sortie se déroule entièrement en plein air, avec les conditions rustiques et éventuellement inconfortables que cela suppose.

Merci de prévoir ce qu’il faut pour écrire (stylo, feutre ou crayon, papier, carnet…).

Les chiens ne sont pas acceptés.

Le lieu de rendez-vous (à Taurinya) sera précisé après inscription.

• • •

Prix par personne : libre participation entre 25 et 50 euros.

• • •

Renseignements et inscriptions :

Blandine Margoux – 04 68 96 78 92 – ateliersdecriture.66@gmail.com

Facebook : Lectures pas à pas • Écritures à ciel ouvert • • •

https://www.facebook.com/blandinemargoux.lectures.ecritures/

https://www.facebook.com/events/930318648555691

https://www.facebook.com/events/1545695119321891

• • • • • • •

Village Taurinya Taurinya Taurinya 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 96 78 92 »}, {« type »: « email », « value »: « ateliersdecriture.66@mail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/blandinemargoux.lectures.ecritures »}] [{« link »: « mailto:ateliersdecriture.66@gmail.com »}, {« link »: « https://www.facebook.com/blandinemargoux.lectures.ecritures/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/930318648555691 »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/1545695119321891 »}] Village

atelier balade