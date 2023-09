Sensibilisation à l’acte de bâtir ŒUVRER Mondrepuis, 14 octobre 2023, Mondrepuis.

Sensibilisation à l’acte de bâtir Samedi 14 octobre, 09h30 ŒUVRER Entrée Libre

Jeu de piste exploratoire

ŒUVRER 11 rue delaporte 02500 Mondrepuis Mondrepuis 02500 Aisne Hauts-de-France 06 40 12 10 55 La villa » Mon Repos », devenue colonie de vacances de la Provita dans les années 1920, se transforme progressivement en lieu dédié à l’architecture, au patrimoine, à l’artisanat et à l’environnement. Depuis 2021, il héberge le collectif ŒUVRER, composé d’une SCOP d’architecture et d’une association. A travers des expérimentations, des évènements et des chantiers participatifs, le collectif a pour ambition de réhabiliter ce lieu tout en questionnant la place de l’architecture dans les territoires ruraux. Accès en voiture avec aménagement d’un parking pour l’évènement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

