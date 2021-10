Paris Place Marthe Simard Paris Oeuvre Participative : A vos Souhaits Place Marthe Simard Paris Catégorie d’évènement: Paris

**Oeuvre en ville**, c’est le projet d’un grand cube vide itinérant qui invite un très large public, de 5 à 95 ans à différents gestes créatifs. Par exemple, « A vos souhaits » est une de ces invitations proposée les 20 et 22 octobre prochain. Il s’agit de choisir une couleur d’un papier spécial à découper, à le positionner sur un fil de coton stretch et à tendre ce fil entre les montants du cube. La toile « A vos souhaits » se forme peu à peu avec toutes les créations déposées au fil des heures. Une expression littérale de tous les liens qu se forment entre les personnes et le quartier. Deux rendez-vous avec le public du quartier : le 20 octobre sur la place Marthe Simard, le 22 octobre dans la rue Prévost Paradol.

