Nuit des musées Oeuvre d’art participative Le Bastion – musée Jean Cocteau Samedi 14 mai, 20h00 Accès libre dans la limite des places disponibles

Venez participer à la création d’une oeuvre d’art collective en fils tendus d’après le Double profil d’hommes-béliers de Jean Cocteau

Musée historique Jean Cocteau, aménagé et décoré par l’artiste, ouvert depuis 1966.

Jean Cocteau Historical Museum, designed and decorated by the artist, opened in 1966.

Quai Napoléon III, 06500 Menton 06500 Menton Provence-Alpes-Côte d’Azur