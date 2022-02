Œuvre d’art participative “La Grande Lessive” – Les 23 février et 5 mars Médiathèque Villeneuve-Tolosane Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Villeneuve-Tolosane

Œuvre d'art participative "La Grande Lessive" – Les 23 février et 5 mars

du mercredi 23 février au samedi 5 mars à Médiathèque

Elle prend la forme d’une installation éphémère faite par tous autour de la Terre, un même jour, au moyen de réalisations sur papier A4 (dessins, peintures, photographies, collages, poésies visuelles, etc.), suspendues à l’aide de pinces à linge à des fils tendus en extérieur, dans des espaces publics ou privés. **Pensez à vous munir de feutres, crayons, ciseaux … selon vos envies !** Vous pouvez aussi participer librement en déposant vos œuvres dans les boites de collectes : Mairie, Majorat, Maison pour tous, Médiathèque. Thème imposé : « Ombre(s) portée(s) ». Format A4. Technique libre. Si vous souhaitez participer à l’étendage, rendez-vous le **24 mars à 9h à la Maison Pour Tous ou à 9h30 à la Médiathèque.**

Médiathèque 2 Place du Fort, 31270 Villeneuve-Tolosane

