Calvados À l’heure du tout numérique, la place de l’art est importante. Est-ce qu’un robot peut être un artiste ? Comment les œuvres d’art s’adapteront à l’ère du numérique ?

Ce sera le sujet de la Micro-Folie en famille qui s’accompagnera d’un atelier où vous pourrez créer votre œuvre à l’aide d’une intelligence artificielle ou en réalité virtuelle.

