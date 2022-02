Œuvre d’art Monumental « Les 41 » Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Œuvre d'art Monumental « Les 41 »
Galerie Robet Dantec 5 Place de la Grande Fontaine Belfort

2022-06-06 – 2024-12-31

« Les 41 » font référence à un événement marquant de la Première Guerre Mondiale : le bombardement de Belfort par le grand canon de Zillisheim. Ce harcèlement militaire a donné lieu à 41 impacts d'obus dans le Territoire de Belfort, impacts qui ont été référencés sur une carte par un militaire français en 1920. La carte est conservée aux Archives départementales qui possèdent également des témoignages d'habitants de cette période. L'artiste Raphaël Galley a imaginé un parcours artistique qui relie chaque impact d'obus. A l'endroit même où sont tombés les obus du grand canon, il installe une borne sculptée en grès rose des Vosges et en chêne d'environ 1,20 m de haut, au sommet de laquelle est creusée une vasque qui rappelle le cratère généré par la chute de l'obus.

