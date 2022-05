Œuvre collective La nature face aux changements climatiques par Aurélia Bizouard pour KULTURELIA Parc du foyer Honoré Daumier Valmondois Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Aujourd’hui, les projets Kulturelia seront présents pour ouvrir le dialogue et la création artistique aux RDV JARDINS afin de se questionner sur la relation de l’humain au sein du vivant et de l’ère anthropocène et permettre de considérer l’art comme un espace de représentation et de prises de parole sur le thème qui nous préoccupe ».

Samedi 4 juin à 21h30 : tracé de l esquisse de l’oeuvre avant la mise en couleur par projection lumineuse. Dimanche 5 juin : Participez à cette grande oeuvre collective et contribuez à votre vision de la nature

