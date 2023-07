Spectacle à Oeuilly : « Le voeu de Louis XIII, 1638 » Œuilly, 15 août 2023, Œuilly.

Œuilly,Aisne

Le traditionnel spectacle historique du 15-Août dans cette commune proche du Chemin des Dames !.

2023-08-15 fin : 2023-08-15 . 0 .

Œuilly 02160 Aisne Hauts-de-France



The traditional historical show on August 15 in this town near the Chemin des Dames!

¡El tradicional espectáculo histórico del 15 de agosto en esta localidad cercana al Chemin des Dames!

Das traditionelle historische Spektakel am 15. August in dieser Gemeinde in der Nähe des Chemin des Dames!

