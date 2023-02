OETE UBU, 16 mars 2023, RENNES.

OETE UBU. Un spectacle à la date du 2023-03-16 à 20:00 (2023-03-16 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

LES TRANS PRÉSENTENT : OETE EN CONCERT À L’UBUAvec sa « variété alternative », pont libératoire entre les tubes FM de son enfance et l’exigence de la chanson française indépendante, Oete s’affranchit – à coups de textes à fleur de peau et de productions hybrides – de toutes les cases dans lesquelles on serait tenté de l’enfermer. Si son premier album Armes & Paillettes est hanté, il est offert comme une célébration, une fête qui se danse sérieusement. Chanteur, Oete se fait showman, s’habille à la Bowie, interpelle qui veut bien l’entendre avec des textes faisant la part belle au « tu », et avec des instrumentaux appelant à la java. Un long orgasme pour sa voix androgyne et voilée, et pour le corps aussi, que cet artiste déploie en mouvements et chorégraphies instinctives. De quoi embarquer toutes celles et tous ceux qui le regardent, et qui, l’espace d’un concert ou plus, ont envie d’être comme lui : de ceux qui osent être libres.

UBU RENNES 1, Rue Saint-Helier Ille-et-Vilaine

