Oete + Concordski LE CARGO, 4 mars 2023, CAEN.

Oete + Concordski LE CARGO. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 20:30 (2023-03-04 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

L’Association Arts Attack! présente: OETE Avec sa « varie?te? alternative », pont libe?ratoire entre les tubes FM de son enfance et l’exigence de la chanson franc?aise inde?pendante, Oete s’affranchit a? coups de textes a? fleur de peau et de productions hybrides de toutes les cases dans lesquelles on serait tente? de l’enfermer. Des « Armes & Paillettes » lumineuses en surface, e?corche?es dans le cœur. Oete veut e?tre libre. Libre d’enlever le P de poe?te pour confectionner son pseudo, sans vantardise mais par amour des mots. Libre de le faire prononcer « eux-te » pour, de?s les pre?sentations, e?tre l’autre, le hors norme, celui qui n’est ni « tu » ni « nous », mais bien « eux » : a? part. Un nom de sce?ne pour Thibaut Blond, mais finalement tout a? fait lui, gamin de Picardie, alien d’un village de 250 a?mes pour presque autant de vaches, ou? il s’est toujours senti a? part, s’inte?ressant davantage a? la cre?ation sous toutes ses formes qu’aux distractions qui passionnent ses camarades de non-jeu. Ce Nord, paysage ouvrier et de?serte?, il voudra le fuir le plus vite possible, par le the?a?tre, la danse, les arts du cirque, et peu importe si la pratique du tissu ae?rien peut faire mauvais genre dans les repas de famille : Thibaut se de?guise, fait le show. CONCORDSKI Concordski où le programme annoncé d’un voyage où la destination a peu d’importance mais le moyen d’y parvenir si… En train, en avion, en bateau, en fusée, Concordski vous invite à la suivre dans une épopée synthétique quelque part entre Modern Talking et «le son des ongles sur le métal». Bassiste de formation, Eugénie Leber à l’état civil, a écumé les scènes aux côtés d’AV, Marc Desse ou encore Batist avant de troquer sa basse pour les synthétiseurs dans la formation normande Torrent d’Amour. Au coeur de ce nouveau projet, personnel cette fois, le synthétiseur a pris une place centrale, donnant corps et coeur à des textes où le voyage intime, céleste, terrestre ou maritime est une aventure perpétuelle, parfois désastreuse, souvent initiatique.

Votre billet est ici

LE CARGO CAEN 9 COURS CAFFARELLI Calvados

L’Association Arts Attack! présente:

OETE Avec sa « varie?te? alternative », pont libe?ratoire entre les tubes FM de son enfance et l’exigence de la chanson franc?aise inde?pendante, Oete s’affranchit a? coups de textes a? fleur de peau et de productions hybrides de toutes les cases dans lesquelles on serait tente? de l’enfermer. Des « Armes & Paillettes » lumineuses en surface, e?corche?es dans le cœur.

Oete veut e?tre libre. Libre d’enlever le P de poe?te pour confectionner son pseudo, sans vantardise mais par amour des mots. Libre de le faire prononcer « eux-te » pour, de?s les pre?sentations, e?tre l’autre, le hors norme, celui qui n’est ni « tu » ni « nous », mais bien « eux » : a? part. Un nom de sce?ne pour Thibaut Blond, mais finalement tout a? fait lui, gamin de Picardie, alien d’un village de 250 a?mes pour presque autant de vaches, ou? il s’est toujours senti a? part, s’inte?ressant davantage a? la cre?ation sous toutes ses formes qu’aux distractions qui passionnent ses camarades de non-jeu. Ce Nord, paysage ouvrier et de?serte?, il voudra le fuir le plus vite possible, par le the?a?tre, la danse, les arts du cirque, et peu importe si la pratique du tissu ae?rien peut faire mauvais genre dans les repas de famille : Thibaut se de?guise, fait le show. CONCORDSKI Concordski où le programme annoncé d’un voyage où la destination a peu d’importance mais le moyen d’y parvenir si… En train, en avion, en bateau, en fusée, Concordski vous invite à la suivre dans une épopée synthétique quelque part entre Modern Talking et «le son des ongles sur le métal». Bassiste de formation, Eugénie Leber à l’état civil, a écumé les scènes aux côtés d’AV, Marc Desse ou encore Batist avant de troquer sa basse pour les synthétiseurs dans la formation normande Torrent d’Amour. Au coeur de ce nouveau projet, personnel cette fois, le synthétiseur a pris une place centrale, donnant corps et coeur à des textes où le voyage intime, céleste, terrestre ou maritime est une aventure perpétuelle, parfois désastreuse, souvent initiatique.

.13.8 EUR13.8.

Votre billet est ici