Œstetik n.f. (du grec οἰσθησιs / œsthesis) Animal caractérisé par la présence de quatre membres distincts et pourtant indissociables. Sa singularité réside dans ses facultés acoustiques particulièrement développées. Doté d’une trompe, il compte également des cordes et membranes qu’il frappe, frotte et percute de ses nombreuses mandibules, dessinant ainsi de fascinants paysages sonores. Très sensible aux espaces dans lesquels il évolue, il aime le tonnerre, la pluie et la poésie. Noé Tavelli, batterie Virgile Rosselet, contrebasse Basile Rosselet, saxophone ténor Alvin Schwaar, piano

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, JCB, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

25e Festival JazzContreband AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

