Oenorando “Le Comporte Reignyx” Saint-Loubès, 14 octobre 2021, Saint-Loubès.

Oenorando “Le Comporte Reignyx” 2021-10-14 10:00:00 – 2021-10-16 17:00:00

Saint-Loubès Gironde Saint-Loubès

EUR “Le comporte”, la visite pour les familles

Laissez-vous tenter par notre nouvelle visite 100% en autonomie !

Les vignobles du Languedoc et de l’Entre-Deux-Mers se sont associés pour créer Le Comporte, un sac à dos qui regorge de pleins de surprises !

Le but : vous proposer une visite agréable et ludique dans notre château, en famille, autour de la biodiversité, du vignoble et de moments de jeux et de partage !

Tout ceci en compagnie de Reignyx, notre mascotte au Château de Reignac et du Comporte. Cette visite vous est proposée sur réservation pour la durée que vous souhaitez avec un supplément de 10 euros/adulte pour la dégustation de nos vins.

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous commander des paniers pique-nique de saison avec des produits frais et locaux. Vous pouvez aussi emmener votre propre déjeuner.

Alors, n’attendez pas, réservez votre visite !

“Le comporte”, la visite pour les familles

Laissez-vous tenter par notre nouvelle visite 100% en autonomie !

Les vignobles du Languedoc et de l’Entre-Deux-Mers se sont associés pour créer Le Comporte, un sac à dos qui regorge de pleins de surprises !

Le but : vous proposer une visite agréable et ludique dans notre château, en famille, autour de la biodiversité, du vignoble et de moments de jeux et de partage !

Tout ceci en compagnie de Reignyx, notre mascotte au Château de Reignac et du Comporte. Cette visite vous est proposée sur réservation pour la durée que vous souhaitez avec un supplément de 10 euros/adulte pour la dégustation de nos vins.

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous commander des paniers pique-nique de saison avec des produits frais et locaux. Vous pouvez aussi emmener votre propre déjeuner.

Alors, n’attendez pas, réservez votre visite !

+33 5 56 20 41 05

“Le comporte”, la visite pour les familles

Laissez-vous tenter par notre nouvelle visite 100% en autonomie !

Les vignobles du Languedoc et de l’Entre-Deux-Mers se sont associés pour créer Le Comporte, un sac à dos qui regorge de pleins de surprises !

Le but : vous proposer une visite agréable et ludique dans notre château, en famille, autour de la biodiversité, du vignoble et de moments de jeux et de partage !

Tout ceci en compagnie de Reignyx, notre mascotte au Château de Reignac et du Comporte. Cette visite vous est proposée sur réservation pour la durée que vous souhaitez avec un supplément de 10 euros/adulte pour la dégustation de nos vins.

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous commander des paniers pique-nique de saison avec des produits frais et locaux. Vous pouvez aussi emmener votre propre déjeuner.

Alors, n’attendez pas, réservez votre visite !

chateau de reignac

dernière mise à jour : 2021-08-02 par