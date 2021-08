La Réole La Réole Gironde, La Réole Oenorando “Le Comporte Abbon” à La Réole La Réole La Réole Catégories d’évènement: Gironde

La Réole

Oenorando “Le Comporte Abbon” à La Réole La Réole, 14 octobre 2021, La Réole. Oenorando “Le Comporte Abbon” à La Réole 2021-10-14 – 2021-10-16

Vous pouvez venir le récupérer aux horaires d’ouverture de l’office de tourisme de La Réole. +33 5 56 61 13 55 Partez à la découverte du vignoble de l’Entre-deux-Mers avec votre sac à dos Le Comporte : il regorge de petits objets pratiques et ludiques pour s’amuser en famille autour du vin et de la nature.

