EUR 20 Cheminez au cœur du vignoble d’Alignan-du-Vent pour une randonnée vigneronne et gourmande, sur un parcours balisé et labellisé, et profitez des panoramas offerts sur toute la vallée viticole parée des flamboyantes couleurs automnales. Découvrez un magnifique parcours de randonnée équipés d’un verre (glissé dans un porte-verre) et de tickets de dégustation.

Des passionnés partageront avec vous leur savoir-faire. Une journée faite de rencontres, de découvertes et de douceurs.

Les vignerons sur le parcours vous feront goûter leurs vins (des jus de fruits sont prévus pour les enfants)

• Le Domaine de Brescou

• Le Les Robes Noires

• Les vignerons d’Alignan – Neffiès

• Larose Fach À L’ostal

• Domaine Camp Louis

Des producteurs vous proposeront leurs gourmandises salées et sucrées

• Charcuterie de la Boucherie Senegas

• Spécialités de la mer du pécheur Jerome Carvajales

• Fromages de la La Ferme du Mas Rolland

• Sélection de Biscuits Amand’In

Au point culminant, vous attendent

Bastien, berger et son troupeau de brebis ;

Mr Diguet de la société des sciences de Béziers qui vous donnera les clés pour comprendre la nature ;

Mr Arnaud vous contera l’histoire des lieux.

Et des panneaux vous sensibiliseront à la biodiversité : les végétaux, les oiseaux, la viticulture, les paysages, l’écopaturage…

A l’arrivée – parvis de la cave coopérative

• Rapportez des échantillons ou photos des plantes, roches et organismes qui vous ont intéressés à la Société des Sciences Naturelles pour plus d’informations et découvrez leur mini-exposition de curiosités naturalistes.

• Retrouvez les gourmandises que vous avez aimées en chemin ( et aussi le Domaine Camp Louis) et prolongez la dégustation autour des vignerons qui vous proposeront des tarifs exclusifs (-15%).

Informations utiles :

> Réservation obligatoire avant le mercredi 12 octobre. Billetterie en ligne ou dans les bureaux d’information touristique de l’Office de Tourisme.

Avant le départ de la randonnée, le billet imprimé sera échangé contre :

• 1 verre sérigraphié à emporter sur le parcours avec son porte-verre

• 4 coupons de dégustation (vin ou jus de fruits)

• 4 coupons de dégustations salées / sucrées

• Un flyer de la randonnée avec indications et plan.

Accueil des inscrits à partir de 8h30 – cave coopérative Les Vignerons d’Alignan-Neffies. Dernier départ à 9h30.

Parcours 12,5km (durée 3h15 env. 192m de dénivelé).

Prévoir des chaussures de marche, de la crème solaire, de l’eau et des chapeaux.

Randonnée proposée dans le cadre du FASCINANT WEEK-END – événement national pour développer l’oenotourisme et faire connaître le label de qualité Vignobles & Découvertes auprès du grand public.

Le parcours choisi est l’Oenorando® des «Balcons d’Alignan- du-vent » (une Oenorando®, c’est une randonnée pédestre adaptée à tous les publics, au cœur des terroirs viticoles et au départ d’un caveau).

Événement sur inscription AVANT LE 12 OCTOBRE : Réserver votre place dès maintenant !

Alignan-du-Vent

