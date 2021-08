Œnologue d’un jour au château Dauzac Labarde, 14 octobre 2021, Labarde.

Œnologue d’un jour au château Dauzac 2021-10-14 10:00:00 – 2021-10-16 17:00:00

Labarde Gironde Labarde

EUR 60 Le Château Dauzac a le plaisir de vous accueillir au sein de son chai afin de vous faire découvrir les secrets de l’assemblage. Entre convivialité et partage, nous vous initierons aux particularités des cépages de Dauzac, aux techniques de dégustations et d’équilibre de nos vins. Laissez-vous guider par la beauté de l’assemblage en composant votre propre vin. Notre Responsable Oenotourisme, aura le plaisir de déguster votre cuvée, partageant avec vous ses conseils et son expérience.

+33 5 51 88 98 51

dernière mise à jour : 2021-08-12 par