En neuf séances de deux heures devenez un spécialiste des vins et époustouflez vos futurs convives ! Ateliers pour vous initier, déguster, apprendre et découvrir lors d’une séance par mois, les vins (blancs, rouges, champagnes) dans le cadre d’un tour de France des coteaux, des appellations ou encore des assemblages. Un atelier niveau 2 vous permet de poursuivre vos connaissances en Œnologie. Portes ouvertes et inscriptions le mercredi 15 septembre à 19h30 pour rencontrer Abigaëlle, animatrice d’Œnologie. 3 cours : Niveau 1 en 2021, les mercredis 06/10, 10/11 et 01/12 et en 2022, les mercredis 05/01, 02/02, 09/03, 06/04, 11/05 et 08/06 Niveau 1 en 2021, les mercredis 13/10, 17/11 et 08/12 et en 2022, les mercredis 12/01, 09/02, 16/03, 13/04, 18/05 et 15/06 Niveau 2 en 2021, les mercredis 20/10, 24/11 et 15/12 et en 2022, les mercredis 19/01, 16/02, 23/03, 20/04, 25/05 et 22/06 Animations -> Stage Centre Paris Anim’ Mercoeur 4 rue mercoeur Paris 75011

9 : Charonne (250m) 9 : Voltaire (260m) 46,56,61 et 69 Nation

Contact :Centre Paris Anim'Mercoeur 01 43 79 25 54 contact@mercoeur.asso.fr http://www.mercoeur.asso.fr https://www.facebook.com/Mjc-Paris-Mercoeur-672698996207286/

