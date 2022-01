Oenojazz Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Oenojazz

Maison Folie Hospice d'Havré, le jeudi 7 avril à 19:00

Maison Folie Hospice d’Havré, le jeudi 7 avril à 19:00

Les musiciens inventent un langage libre où se mélangent standards du jazz et compositions personnelles. Une musique de l’instant, interactive, qui partage avec l’auditeur des instants rares. Puisant dans les racines du jazz, le swing et le plaisir de l’improvisation, ces deux musiciens transcendent les archétypes du genre pour créer une musique puissante et subtile. Un concert avec la participation des étudiants du département jazz. _Service à table._

Tarif unique : 8€

Quand le vin rencontre la musique. Un instant musical et gastronomique imaginé par Hugues Rousé, saxophone, et le pianiste Jérémie Ternoy. Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T19:00:00 2022-04-07T21:00:00

Catégories d'évènement: Nord, Tourcoing

Lieu Maison Folie Hospice d'Havré
Adresse 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing
Ville Tourcoing

