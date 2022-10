Oenobalade dans le vignoble Boudes Boudes Catégories d’évènement: Boudes

Puy-de-Dme

Oenobalade dans le vignoble Boudes, 22 octobre 2022, Boudes. Oenobalade dans le vignoble

Domaine Sauvat Route de Dauzat Boudes Puy-de-Dme Pays d’Issoire Tourisme Route de Dauzat Domaine Sauvat

2022-10-22 10:00:00 – 2022-10-22 12:00:00

Route de Dauzat Domaine Sauvat

Boudes

Puy-de-Dme Boudes Puy-de-Dôme EUR 20 Découvrez le vignoble de Boudes lors d’une balade à pied avec Annie la vigneronne agrémentée d’une pause dégustation commentée de 3 vins du domaine Sauvat. Une expérience unique en Auvergne ! sauvat63@wanadoo.fr +33 6 18 70 93 81 https://www.sauvat-vins.com/produit/oenobalade/ Route de Dauzat Domaine Sauvat Boudes

dernière mise à jour : 2022-10-13 par Pays d’Issoire Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Boudes, Puy-de-Dme Autres Lieu Boudes Adresse Boudes Puy-de-Dme Pays d'Issoire Tourisme Route de Dauzat Domaine Sauvat Ville Boudes lieuville Route de Dauzat Domaine Sauvat Boudes Departement Puy-de-Dme

Boudes Boudes Puy-de-Dme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boudes/

Oenobalade dans le vignoble Boudes 2022-10-22 was last modified: by Oenobalade dans le vignoble Boudes Boudes 22 octobre 2022 Boudes Domaine Sauvat Route de Dauzat Boudes Puy-de-Dme Pays d'Issoire Tourisme Puy-de-Dme

Boudes Puy-de-Dme