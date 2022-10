Oeno quizz en famille au Château Meyre

2022-10-16 16:30:00 – 2022-10-16 EUR 4 8 Œnotourisme : éveillez vos sens ! Laissez vous conter l’histoire du Château Meyre et les secrets de ses vins à travers nos ateliers découvertes, ouvert aux grands comme aux petits lors de ce fascinant week-end organisé dans le Médoc.

Julie vous livrera tous les secrets du château à travers l'oenoquizz.

