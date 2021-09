Oedipe You Motherfucker ! – Colyne Morange / Stomach Company – Saison T.U. T.U. Théâtre Universitaire, 13 octobre 2021, Nantes.

6 € à 16 € Sur réservation :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80 Représentations du 12 au 14 octobre 2021 à 20h

Musique/Théâtre. Une fille, artiste, met en scène son père, artiste lui aussi. Ensemble, ils racontent comment, à travers une passion commune pour la musique et le rock, un humour bien planté et un imaginaire partagé, se tisse la transmission entre les générations. Comment l’admiration de l’un nourrit l’autre, avec son lot d’incompréhensions et de déceptions. De quoi est faite la relation père-fille ? Entre fiction intime et concert pop, ils déclinent la bande-originale de leur histoire : une variation sur le père et la fille à partir de leurs récits et des figures mythiques qui ont traversé l’histoire littéraire, musicale ou pop : alternativement, ils sont Colyne et Jean-François Morange, Œdipe et Antigone, Serge et Charlotte Gainsbourg ou encore Frank et Nancy Sinatra. Sur le chemin de leurs intimes convictions, ils sont le père, la fille et tous les fantômes qui les entourent. Il sont l’amour filial qui porte vie, désir et courage. Un spectacle haut en intimité et un pied de nez à Freud. Conception, mise en scène : Colyne MorangeInterprétation : Colyne Morange, Jean-François Morange, Sylvain Ferlay Durée : 1h15 Public : à partir de 10 ans

T.U. Théâtre Universitaire Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr