Œdipe explique l’énigme du sphinx de Ingres Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 5 novembre 2021, Bordeaux.

Œdipe explique l’énigme du sphinx de Ingres

du vendredi 5 novembre au samedi 5 mars 2022 à Musée des Beaux-Arts de Bordeaux

### Venez résoudre l’énigme du sphinx ! Un invité exceptionnel vous accueillera à partir du 5 novembre 2021 dans l’aile nord du musée. Il s’agit de : Œdipe explique l’enigme du Sphinx, chef-d’œuvre d’Ingres, le célèbre rival de Delacroix. Prêtée par le musée du Louvre en échange de La Grèce sur les ruines de Missolonghi, présentée à Paris pour célébrer le bicentenaire de la Guerre d’Indépendance grecque, cette œuvre viendra dialoguer avec les œuvres de la salle romantique, rappelant la bataille esthétique entre champions de la couleur et partisans du dessin au Salon de 1827. Cette année-là, Ingres reprend son premier ‘’envoi de Rome’’, réalisé en 1808 d’après le modèle vivant et un célèbre antique, pour en faire un tableau d’histoire de plus grandes dimensions, où l’archaïsme le dispute à la modernité. ### L’éternelle question… Le sujet, tiré de la mythologie grecque, confronte Œdipe, représenté nu, à la figure hybride du sphinx (visage et buste féminins, corps de lion et ailes d’oiseau) retranché dans l’ombre d’une grotte s’opposant ici à l’ouverture lumineuse de la cavité rocheuse. Le jeune héros doit résoudre l’énigme posée par le monstre qui met à l’épreuve les voyageurs de passage dans cette région de Thèbes : « Quel est l’être doué de la voix qui a quatre pieds le matin, deux à midi et trois le soir ? » La présence d’ossements humains et l’expression d’épouvante du compagnon d’Œdipe, fuyant à l’arrière-plan, rappellent que toute mauvaise réponse est fatale. La beauté et l’intelligence d’Œdipe triompheront de la malédiction tout en le condamnant à son funeste destin de fils incestueux et parricide. Ce thème séduira d’autres artistes du XIXe siècle, comme Gustave Moreau qui privilégiera un corps à corps plus charnel. Dans les années 1980, Francis Bacon donnera une interprétation très libre de la version ingresque, preuve de la fascination qu’exerce depuis toujours cette œuvre énigmatique sur l’imaginaire collectif.

Entrée du musée 5€ / Réduit 3 € / Gratuit sous conditions

Un chef-d’œuvre du Louvre au musée

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

