**ŒCUMÉNISME : UNE RENTRÉE NOUVELLE** Une nouvelle initiative commune est lancée avec nos voisins protestants du Centre spirituel Marc Boegner ! Les familles, avec leurs enfants et toutes les personnes intéressées, sont invitées autour d’une réflexion sur le Notre Père, suivie d’une petite célébration commune.

Une nouvelle initiative commune est lancée avec nos voisins protestants du Centre spirituel Marc Boegner ! Réflexion sur le Notre Père, suivie d'une petite célébration commune. Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy 10 rue de l'Annonciation, 75016 Paris

2019-10-12T18:00:00 2019-10-12T19:15:00

