COMPAGNIE DU JOUR AU LENDEMAIN | SARAH CARRÉ

Il y a ceux qui parlent fort, qui parlent haut, qu’on remarque, qu’on écoute, même s’ils n’ont rien à dire. Et puis il y a ceux qui bredouillent, murmurent, ceux qu’on n’entend pas… Dans Babïl, les amis Tohu et Bohu nous racontent l’histoire qu’ils ont inventée : celle d’un peuple qui décide de bâtir une tour. Mais pour cela, il faut s’entendre. Tels l’Auguste et le Clown blanc, le duo va découvrir l’écoute, l’échange, l’altérité. Sur un texte de Sarah Carré renouvelant le mythe de Babel, cette pièce tendre met en scène une joyeuse histoire de la parole. À la fois profonde et simple, elle propose une réflexion sur le langage accessible aux plus jeunes.

Distribution

D’après Babïl de Sarah Carré (2019)

Compagnie Du Jour au Lendemain / Avec Raphaël Bocobza et Antoine Laudet / Mise en scène Agnès Régolo / Composition musicale et régie son Guillaume Saurel / Lumières Erick Priano / Costumier Christian Burle / Chargée de production-diffusion Lisiane Gether

Dans la presse

« Un spectacle drôle, intelligent, dense, rythmé, qui enchante autant les petits que les grands ! (…) Une petite capsule jubilatoire ! » Le Dauphiné Libéré

« Un enchantement. (…) Un spectacle singulièrement attachant qui évoque avec humour, tendresse et subtilités multiples la place de la parole. » La Provence

Tarif A (de 6€ à 10€)

Durée 40 min

Placement libre

à partir de 6 ans

