Exposition en résidence isdaT – Du 9 janvier au 16 mars 9 janvier – 16 mars 2024 Odyssud Renseignements

C’est une exposition qui n’en est pas une… pas tout de suite. C’est tout d’abord un processus de travail que vous ne pourrez voir que de loin, car la salle ne sera pas ouverte au public, elle se transforme en atelier de recherche pour deux jeunes diplômés et une douzaine d’étudiants de l’isdaT, institut supérieur des arts et du design de Toulouse. En effet, pour dialoguer avec les deux jeunes artistes, une douzaine d’étudiants en second cycle (master) option art ou design graphique viendront ponctuellement échanger et travailler sur cette résidence dans le cadre de l’Atelier Image de leur formation. Cette résidence prendra place peu à peu dans le forum, dans différents espaces du bâtiment et bien sûr dans la salle d’exposition qui ouvrira ses portes au public pour une restitution du 27 février au 16 mars.

Odyssud 4 Avenue du Parc, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie

