Odyssey Sarlat-la-Canéda, 14 octobre 2021, Sarlat-la-Canéda.

Odyssey 2021-10-14 – 2021-10-14

Sarlat-la-Canéda Dordogne

Point d’orgue, point de suspension de ce voyage en Méditerranée, après Ce que le jour doit à la nuit, Les nuits barbares ou Les premiers matins

du monde, Hervé Koubi signe un ballet blanc. Odyssey propose une relecture des mythes et légendes de L’Odyssée. Trois musiciens et douze danseurs, interprétant tour à tour le rôle d’Ulysse, sont accompagnés par la voix cristalline, mystique et envoûtante de Natacha Atlas. La célèbre chanteuse anglo-égyptienne associe son univers poétique du déracinement à celui du chorégraphe pour incarner la femme, toutes

les femmes, et donner corps au véritable enjeu du retour d’Ulysse : l’amour. Ce nouveau voyage proposé par Hervé Koubi est celui du passage par la mer qui fait écho à celui d’un passage nécessaire à la paix.

Centre_culturel

dernière mise à jour : 2021-10-01 par