Odysseus Plastok Espace Lionel Boutrouche, 16 octobre 2021, Ingré.

Odysseus Plastok

Espace Lionel Boutrouche, le samedi 16 octobre à 16:00

Odysseus Plastok, une créature née d’un sac plastique et de l’imagination de deux enfants, est emportée par le vent puis par la mer et ses courants… Son voyage est jalonné de rencontres avec des créatures animales mais aussi des forces « dévoyées » de la Nature, tels le Grand Garbage – alias le septième continent de plastique – et la Marée Noire ; ceux-ci le révéleront à luimême de manière humoristique et poétique. Texte : Agnès Sighicelli et Guillaume Edé – Scénographie et marionnettes : Sylvie Decugis – Lumières : Félix Gane – Costumes : Agnès Sighicelli – Composition musicale : Annabel de Courson et Guillaume Edé – Dramaturgie : Youlia Zimina

Gratuit

Compagnie Fleming Welt

Espace Lionel Boutrouche 33 Route d’Orléans 45140 Ingré Ingré Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T16:00:00 2021-10-16T17:30:00