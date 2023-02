Odysseus + Krakin’Kelly Soirée De la Saint Patrick! LES DOCKS, 17 mars 2023, CAHORS.

// ODYSSEUS # Septet de Musiques du Monde Accordéoniste diatonique au jeu à la fois dynamique et sensible, qui touche au cœur et à l’âme, Rémi Geffroy puise sa source aux racines de différentes traditions musicales, nous offrant une musique actuelle universelle, ouverte sur le monde. Le spectacle Odysseus propose une mise en lumière de ses nouvelles compositions grâce à quatuor à cordes aux multiples influences (Baroque, traditionnel, bluegrass, jazz…), l’énergie de la batterie et la poésie de la guitare. // KRAKIN’ KELLY’S # Skate Punk Celtique Que se passe-t-il lorsque le rock’n’roll irlandais traditionnel rencontre la musique punk américaine ? Krakin’ Kellys est unique au sein de la scène musicale européenne, quelque part à l’intersection des pubs du vieux Dublin et des films de Larry Clarke.

LES DOCKS CAHORS 430, allée des Soupirs Lot

